2018-12-17T11:37:41+03:00
Спорт

Уфимский биатлонист Антон Бабиков все-таки поедет на следующий этап Кубка мира

Президент федерации Владимир Драчев изменил свое решение
Рустам МАКСЮТОВ
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..Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Уфимский биатлонист Антон Бабиков все-таки отправится на этап Кубка мира в Чехии. Его и Александра Поварницына вызвали в состав основной сборной России, несмотря на ранее озвученное отстранение до конца года.

Как рассказал журналист «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев после консультации с тренерским штабом изменил свое первоначальное решение. Таким образом, Бабиков и Поварницын заменят Латыпова и Слепова, которые отправятся выступать на Кубок IBU.

«Владимир Драчев рассказал, что морально-этические принципы будут обсуждаться в Москве, а сейчас главное – спортивный принцип», - подытожил Губерниев.

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Об этом заявил лично президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев (подробнее)

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