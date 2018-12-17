Уфимский биатлонист Антон Бабиков все-таки поедет на следующий этап Кубка мира

СЕГОДНЯ 11:37 2018-12-17T11:37:41+03:00

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Уфимский биатлонист Антон Бабиков все-таки отправится на этап Кубка мира в Чехии. Его и Александра Поварницына вызвали в состав основной сборной России, несмотря на ранее озвученное отстранение до конца года.

Как рассказал журналист «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев после консультации с тренерским штабом изменил свое первоначальное решение. Таким образом, Бабиков и Поварницын заменят Латыпова и Слепова, которые отправятся выступать на Кубок IBU.

«Владимир Драчев рассказал, что морально-этические принципы будут обсуждаться в Москве, а сейчас главное – спортивный принцип», - подытожил Губерниев.

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