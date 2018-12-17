Радий Хабиров о застройщиках: Работайте с теми, кто не в тюрьме сидит
Врио главы Башкирии Радий Хабиров призвал подчиненных решать проблему обманутых дольщиков – работать с застройщиками, которые не сидят в тюрьме.
Во время оперативного совещания правительства глава госкомитета Башкирии по строительству Григорий Невоструев признал, что в республике существует проблема людей, обманутых недобросовестными застройщиками. Люди заплатили часть денег за жилье в новостройке, однако заехать в него не могут – квартиры попросту не построены. Больше всего таких проблемных домов в Уфе, Уфимском районе и Стерлитамаке.
- Ведите диалог с теми, кто не сидит в тюрьме. Давите не них, в следующем году у нас будет большой объем работы, - объяснил Хабиров.
После этого он намекнул муниципальным чиновникам, что именно они выдавали разрешение на строительство проблемных домов.
- Ни Невоструев это решение принимал, ни Хамитов, ни Марданов, вы это делали. Проблемы возникают потому что принимаются безответственные решения.