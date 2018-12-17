2018-12-17T10:29:02+03:00
Общество

Радий Хабиров о застройщиках: Работайте с теми, кто не в тюрьме сидит

Глава республики обратился к муниципальным чиновникам
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В 2019 году в Башкирии планируют построить жилье для 1,6 тысяч обманутых дольщиковВ 2019 году в Башкирии планируют построить жилье для 1,6 тысяч обманутых дольщиков
Изменить размер текста:

Врио главы Башкирии Радий Хабиров призвал подчиненных решать проблему обманутых дольщиков – работать с застройщиками, которые не сидят в тюрьме.

Во время оперативного совещания правительства глава госкомитета Башкирии по строительству Григорий Невоструев признал, что в республике существует проблема людей, обманутых недобросовестными застройщиками. Люди заплатили часть денег за жилье в новостройке, однако заехать в него не могут – квартиры попросту не построены. Больше всего таких проблемных домов в Уфе, Уфимском районе и Стерлитамаке.

- Ведите диалог с теми, кто не сидит в тюрьме. Давите не них, в следующем году у нас будет большой объем работы, - объяснил Хабиров.

После этого он намекнул муниципальным чиновникам, что именно они выдавали разрешение на строительство проблемных домов.

- Ни Невоструев это решение принимал, ни Хамитов, ни Марданов, вы это делали. Проблемы возникают потому что принимаются безответственные решения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радий Хабиров создаст структуру, контролирующую правила парковки
Уфимских детей спасли от нашествия птиц
В Башкирии разыскивают 17-летнюю Илюзу Баишеву
В Башкирии нашли 18 «ничейных» мигрантов
Будущее телевидения уже наступило
В Башкирии столкнулись «Renault» и пассажирский автобус, есть погибший
Стало известно, из-за чего мог случиться пожар, в котором погибли трое детей в Кандрах
У матери шестерых детей из Уфы хотят отнять детей из-за отсутствия документов
В Стерлитамаке на улице нашли гранату
Бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова вызовут в суд
Радий Хабиров представил двух новых министров
В Башкирии столкнулись ВАЗ 2114 и УАЗ пострадали пять человек
Уфимский биатлонист Антон Бабиков все-таки поедет на следующий этап Кубка мира
В Башкирии ограбили десантника, пережившего обрушение казармы в Омске
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
В правительстве Башкирии рассказали, кому положены льготы и субсидии на вывоз мусора
В Башкирии в следующем году на ремонт подъездов потратят 1 млрд рублей
«Девочки застыли, обнявшись в кресле»: подробности пожара в Башкирии, в котором погибли три ребенка
Стало известно, сколько жители Башкирии будут платить за вывоз мусора
Радий Хабиров: На дорогах республики идет война
Радий Хабиров попросил чиновников рассказывать правду о смоге в Сибае
Радий Хабиров побывал в родной деревне
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В Башкирии 63-летний мужчина погиб под колесами МАЗа
В Башкирии пропала 39-летняя Галина Рахматуллина
В Башкирии иномарка четыре раза перевернулась после неудачного обгона