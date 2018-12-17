В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
На дорогах возможна гололедица
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
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В Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за тумана.
По данным МЧС республики, видимость на участках некоторых дорог может упасть до опасных 500 метров. Из-за резких перепадов температуры на асфальте может образоваться ледяная корка.
В связи с этим в аварийном ведомстве просят водителей быть максимально внимательными на дорогах. Автолюбителям следует снизить максимальную скорость передвижения, и не совершать необдуманных маневров.
Внимательными стоит быть и пешеходам. Для прогулок следует выбирать подходящую для зимы обувь с подошвой, которая обеспечивает надежное сцепление.