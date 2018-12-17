2018-12-17T09:23:22+03:00
Общество

В правительстве Башкирии рассказали, кому положены льготы и субсидии на вывоз мусора

Под новую категории попадают 116 тысяч семей
Рустем АХУНОВ
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В правительстве Башкирии рассказали, кому положены льготы на новые тарифы по вывозу мусораВ правительстве Башкирии рассказали, кому положены льготы на новые тарифы по вывозу мусора
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В министерстве труда Башкирии рассказали, кто из жителей республики может рассчитывать на льготы и субсидии по новой системе вывоза мусора.

Напомним, что с 1 января 2019 года все регионы России переходят на новую систему вывоза и переработки твердых бытовых отходов. По некоторым данным, месячная сумма оплаты для одного человека может доходить до 90 рублей. Логично, что для некоторых категорий жителей Башкирии новая «мусорная реформа» сможет стать серьезным ударом по финансам.

В минтруда Башкирии рассказали, что льготным категориями граждан предоставят компенсации и субсидии.

На компенсации смогут рассчитывать порядка 500 тысяч человек – ветераны ВОВ и боевых действий, инвалиды и семьи с инвалидами, граждане, подвергшиеся действию радиации, труженики тыла, ветераны труда и многодетные семьи.

Субсидии смогут получить многодетные и неполные семьи, одиноко проживающие пенсионеры и иные категории граждан.

Всего на льготы в республике планируют выделить порядка 7,4 миллиарда рублей.

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