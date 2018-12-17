«Девочки застыли, обнявшись в кресле»: подробности пожара в Башкирии, в котором погибли три ребенка

СЕГОДНЯ 08:45 2018-12-17T08:50:49+03:00

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В руководстве Башкирии рассказали о жутких подробности пожара, в котором погибли трое детей из села Кандры.

- Жертвами стали 3-летний сын, 4-летняя дочь хозяйки дома а также 3-летняя дочь ее подруги. Две молодые женщины ушли ночью в гости и оставили детей без присмотра. Пожар начался в зале, и дети спрятались в задней комнате, переоборудованной под котельную, - начал глава госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

По всей видимости, погибшие дети не знали, как выбраться из огненной ловушки.

- Вид, в котором предстали дети, не для слабонервных. Две девочки застыли, обнявшись в кресле. Мальчик застыл, втиснувшись головой под тазик, - рассказал Гумеров.

Радий Хабиров назвал происшествие в Кандрах ужасной трагедией.

- Даже не знаю, что делать в этой ситуации. Глава района мне рассказывал, что буквально за день к этой семье приходила комиссия и пожарные проверили текущее состояние. Нам нужно усилить профилактические работы, особенно в неблагополучных семьях, - сказал Хабиров.

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В ночь на воскресенье, 16 декабря, в селе Кандры, что в Туймазинском районе Башкирии загорелся одноэтажный бревенчатый дом. Перепуганные соседи вызвали пожарных, но лишь под утро пламя удалось потушить. Когда спасатели стали разбирать завалы, то на пепелище обнаружили тела троих детей: двух девочек четырех лет и двухлетнего мальчика (подробности)