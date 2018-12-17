Радий Хабиров: На дорогах республики идет война

СЕГОДНЯ 08:23 2018-12-17T08:26:19+03:00

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Радий Хабиров во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии прокомментировал резонансное ДТП в Дюртюлинском районе республики, в результате которого погибли пять человек.

- Сами посмотрите, на дорогах республики до сих пор идет война, - обратился он к руководителю госкомтранса Башкирии. – Люди опять пачками гибнут. Я вас прошу ускорить работу по установке камер фото и видеофиксации. Находите партнеров и начинайте устанавливать, - заявил врио главы республики.

Хабиров также отметил, что резонансное ДТП стало возможным из-за нарушений участниками правил дорожного движения.

- Как мне доложили, кто-то из участников был в нетрезвом состоянии. Нам нужно работать над дисциплиной, усиливать ответственность водителей, - подчеркнул он.

По словам руководителя госкомтранса Тимура Мухаметьянова, авария в районе деревни Атсуярово произошла, в том числе из-за того, что водитель ВАЗ-2107 использовал разносезонную резину.

-В настоящее время, по данному факту возбуждено уголовное дело, - отметил Мухаметьянов.

Напомним, страшная авария, в которой погибли двое грудных детей произошла вечером в минувшую субботу, 15 декабря в Дюртюлинском районе Башкирии.