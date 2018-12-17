Радий Хабиров попросил чиновников рассказывать правду о смоге в Сибае

СЕГОДНЯ 08:13 2018-12-17T09:14:38+03:00

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В правительстве Башкирии прокомментировали недавние жалобы на смог в Сибае.

- Всего было 72 обращения с жалобами на смог в Сибае. Были зафиксированы кратковременные повышения сероводорода. Они были вызваны сразу несколькими причинами – окислениями, выбросами и метеоусловиями, - объяснил глава госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

Сейчас специалисты проводят контроль источников выбросов. Для исключения ситуаций минэкологии республикии подготовит специальные предложения.

- Я прошу продолжить работу. Важно людям своевременно людям объяснять, что происходит. Где есть ваккум информации, там возникают слухи. Не ослабляйте работу в этой части, - сказал Радий Хабиров.