Радий Хабиров попросил чиновников рассказывать правду о смоге в Сибае
В правительстве Башкирии прокомментировали недавние жалобы на смог в Сибае.
- Всего было 72 обращения с жалобами на смог в Сибае. Были зафиксированы кратковременные повышения сероводорода. Они были вызваны сразу несколькими причинами – окислениями, выбросами и метеоусловиями, - объяснил глава госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.
Сейчас специалисты проводят контроль источников выбросов. Для исключения ситуаций минэкологии республикии подготовит специальные предложения.
- Я прошу продолжить работу. Важно людям своевременно людям объяснять, что происходит. Где есть ваккум информации, там возникают слухи. Не ослабляйте работу в этой части, - сказал Радий Хабиров.