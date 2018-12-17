2018-12-17T07:54:14+03:00
Общество

Радий Хабиров побывал в родной деревне

Врио главы Башкирии поделился впечатлениями
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров посетил родную деревню СайрановоРадий Хабиров посетил родную деревню Сайраново
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Врио главы Башкирии рассказал, что побывал в своей родной деревне Сайраново.

На минувших выходных Радий Хабиров, как и всегда, провел ряд поездок по разным районом Башкирии. На этот раз глава республики заглянул в Ишимбайский район – именно там он родился. О своих впечатлениях он написал в соцсетях. По словам Хабирова, на малой Родине, в селе Сайраново, он не был вот уже три года.

- Был рад услышать, что удалось проложить маршрут мимо Сайраново. У сельчан остались такие же проблемы. Делятся они ими как-то стеснительно. У нас люди на селе – совестливые и скромные, - отметил Хабиров.

Глава республики рассказал, что хочет помочь своим односельчанам. Однако он намерен это сделать так, чтобы не обделить других жителей Башкирии.

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