2018-12-17T06:53:45+03:00
Происшествия

В Башкирии иномарка четыре раза перевернулась после неудачного обгона

Водитель решил рискнуть и чуть не погиб
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Госкомитет по ЧСФото: Госкомитет по ЧС
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Сотрудники госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям стали невольными свидетелями ДТП. Инцидент произошел на трассе между Бирском и Мишкино в Караидельском районе.

Водитель Mitsubishi Lancer так спешил, что не стал обращать внимание на знак «Обгон запрещен». Он пересек двойную сплошную на повороте и попытался обехать сразу два автомобиля. Увидев на «встречке» белую иномарка, он ускорился, чтобы перестроиться на свою полосу, но автомобиль занесло. В Госкомитете по ЧС рассказали, что машину выбросило с трассы, она четырежды перевернулась. Сам лихач чудом выжил.

Сотрудники ведомства кинулись к нему и оказали первую помощь, после чего вызвали ГИБДД.

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