В Башкирии иномарка четыре раза перевернулась после неудачного обгона
Сотрудники госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям стали невольными свидетелями ДТП. Инцидент произошел на трассе между Бирском и Мишкино в Караидельском районе.
Водитель Mitsubishi Lancer так спешил, что не стал обращать внимание на знак «Обгон запрещен». Он пересек двойную сплошную на повороте и попытался обехать сразу два автомобиля. Увидев на «встречке» белую иномарка, он ускорился, чтобы перестроиться на свою полосу, но автомобиль занесло. В Госкомитете по ЧС рассказали, что машину выбросило с трассы, она четырежды перевернулась. Сам лихач чудом выжил.
Сотрудники ведомства кинулись к нему и оказали первую помощь, после чего вызвали ГИБДД.