В Башкирии пропала 39-летняя Галина Рахматуллина

СЕГОДНЯ 07:16 2018-12-17T07:16:52+03:00

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В городе Туймазы пропала 39-летняя женщина. Галину Рахматуллину видели последний раз вчера, 16 декабря, где она сейчас - неизвестно. Родственники обеспокоены ее отсутствием: женщина нуждается в медицинской помощи. Они подключили к поискам волонтеров отряда "Лиза Алерт".

Приметы Галины: рост 170 см, худощавое телосложение, серо-зеленые глаза, каштановые волосы.

В день пропажи была одета в белую вязаную шапку, белый пуховик и желтые замшевые ботинки.

Любую информацию, которая может помочь найти Галину, можно сообщить добровольцам: 8 800 700 54 52 или 112.