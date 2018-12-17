В Башкирии 63-летний мужчина погиб под колесами МАЗа

СЕГОДНЯ 07:31 2018-12-17T07:31:15+03:00

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В ночь на 16 декабря в Башкирии случилось ДТП, унесшее жизнь 63-летнего мужчины. По сообщению Госавтоинспекции республики, инцидент произошел на дороге Дюртюли – Нефтекамск в Краснокамском районе.

30-летний водитель МАЗа ехал в сторону Нефтекамска и не успел среагировать на возникшего перед грузовиком пешехода. По словам мужчины, тот появился на проезжей части внезапно. В результате наезда житель Башкирии получил несовместимые с жизнью травмы.

Уточняется, что на этом участке не было пешеходного перехода, а на одежде погибшего - светоотражающих элементов.