Под Уфой сгорело популярное кафе

СЕГОДНЯ 06:35 2018-12-17T06:35:47+03:00

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Сигнал о пожаре в одноэтажном кафе в Самохваловке поступил на пульт диспетчеров в восьмом часу вечера 16 декабря. Прибывшим на место пожарным открылась пугающая картина: здание на улице Просторной было охвачено огнем, из окон валил дым. Больше десятка человек понадобилось, чтобы справиться с пламенем.

В 20:48 пожар удалось локализовать, потушили же огонь только к 21:35.

В региональном управлении МЧС уточнили, что жертв и пострадавших удалось избежать. Причину возгорания позже назовут дознаватели.