Семьи, чьи дети погибли при пожаре в Башкирии, находились на учете

СЕГОДНЯ 06:06 2018-12-17T06:06:00+03:00

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Новые подробности жуткой трагедии, произошедшей в ночь на воскресенье, 16 декабря, в селе Кандры, рассказал глава Туймазинского района. По словам Айдара Суфиянова, обе семьи, лишившиеся в пожаре детей, состояли на учете комиссии по делам несовершеннолетних.

«Башинформ» пишет, что социальные службы посещали их накануне, в пятницу. К сожалению, пожарные извещатели им установить не успели.

Суфиянов добавил, что рассматриваются две вероятные причины пожара: неисправность электропроводки и детская шалость. Ранее сообщалось, что огонь мог вспыхнуть из-за телевизора, который малыши опрокинули.

Напомним, что пожар в одноэтажном доме в Октябрьском переулке унес жизни троих детей: двух девочек четырех лет и двухлетнего мальчика. Их матери в этот момент распивали алкоголь вне дома. Тела малышей нашли в ванной, где они прятались от огня.