2018-12-16T20:09:46+03:00
Общество

Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 17 декабря

Синоптики представили очередной прогноз на начало недели
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В предстоящий понедельник, 17 декабря жителей республики ожидает переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха утром -16, -12º, к вечеру похолодает до -13º. Синоптики прогнозируют слабый ветер, до 4 метров в секунду.

Жителей башкирской столицы в начале рабочей недели ожидает снежный налет на дорогах. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного слолба, при относительной влажности воздуха 81-83%.

По данным Башгидрометцентра в республике в начале недели опасных погодных явлений не прогнозируется. Видимость на автомобильных дорогах составит не менее 26 километров.

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