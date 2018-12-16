Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 17 декабря
Синоптики представили очередной прогноз на начало недели
Фото: Рустем Ахунов
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В предстоящий понедельник, 17 декабря жителей республики ожидает переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха утром -16, -12º, к вечеру похолодает до -13º. Синоптики прогнозируют слабый ветер, до 4 метров в секунду.
Жителей башкирской столицы в начале рабочей недели ожидает снежный налет на дорогах. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного слолба, при относительной влажности воздуха 81-83%.
По данным Башгидрометцентра в республике в начале недели опасных погодных явлений не прогнозируется. Видимость на автомобильных дорогах составит не менее 26 километров.