Самый дешевый бензин в ПФО продается в Уфе

СЕГОДНЯ 19:09 2018-12-16T19:09:05+03:00

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Накануне Росстат опубликовал данные о ценах на нефтепродкуты в Приволжском федеральном округе. Как оказалось, самый дешевый бензин продается на заправках Уфы. За один литр топлива автомобилисты в среднем платят 41,59 рубля.

По данным официальной статистики, бензин марки АИ-92 в башкирской столице стоит 40,59 рублей, АИ-95 – 43,63 рубля, а за АИ-98 придется выложить 47,87 рублей. Дизтопливо на заправках Уфы продается по 45,85 рублей.

Самый дорогой бензин в ПФО оказался в столице Чувашии Чебоксарах. Там за литр топлива придется выложить в реднем 43,93 рубля. Что касается самих марок бензина, то АИ-92 и АИ-95 дороже всего в Саратове – 41,38 и 44,66 рублей соответственно. АИ-98 дороже всего в Ижевске – 51 рубль, а дизтопливо – в Кирове. Там литр солярки стоит 47,59 рублей.