2018-12-16T18:05:52+03:00
Общество

В аэропорту Уфы по неизвестным причинам задержали рейс до Москвы

Об этом сообщает телеканал «Вся Уфа»
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Алексей БулатовФото: Алексей БулатовФото: Алексей БУЛАТОВ
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По информации столичного телеканала «Вся Уфа» сегодня в уфимском аэропорту произошла задержка рейса Уфа – Москва. Пассажиры были вынуждены провести полтора часа в салоне самолета, после чего взлет все же состоялся. Как отметили корреспонденты телеканала, представители авиакомпании отказались объяснить причины задержки рейса.

Более того, журналистам «Всей Уфы» удалось выяснить, что у экипажа самолета были претензии к техническому состоянию воздушного судна. В международном аэропорту «Уфа» эту информацию не подтвердили и заявили, что работа ведется в штатном режиме. Как бы то ни было, самолет вылетел и опозданием на полтора часа.

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