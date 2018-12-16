В аэропорту Уфы по неизвестным причинам задержали рейс до Москвы

СЕГОДНЯ 18:05 2018-12-16T18:05:52+03:00

Изменить размер текста: A A

По информации столичного телеканала «Вся Уфа» сегодня в уфимском аэропорту произошла задержка рейса Уфа – Москва. Пассажиры были вынуждены провести полтора часа в салоне самолета, после чего взлет все же состоялся. Как отметили корреспонденты телеканала, представители авиакомпании отказались объяснить причины задержки рейса.

Более того, журналистам «Всей Уфы» удалось выяснить, что у экипажа самолета были претензии к техническому состоянию воздушного судна. В международном аэропорту «Уфа» эту информацию не подтвердили и заявили, что работа ведется в штатном режиме. Как бы то ни было, самолет вылетел и опозданием на полтора часа.