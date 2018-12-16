2018-12-16T16:19:35+03:00
Политика

Радий Хабиров обратится с посланием к депутатам Курултая 18 декабря

Врио главы республики впервые выступит с наказом перед парламентом Башкирии
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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В предстоящий вторник, 18 декабря, врио главы Башкирии Радий Хабиров выступит перед депутатами Госсобрания-Курултая с ежегодным посланием. Для нынешнего руководителя региона это будет первое обращение к башкирскому парламенту.

По традиции, глава республики обратится к парламентариям и озвучит стратегические задачи и перспективы, которые стоят перед Башкирией.

Впервые в новейшей истории оглашение послания главы депутатам Курултая состоится в Конгресс-холле «Торатау». В зале, помимо собственно депутатов башкирского парламента, будут присутствовать руководители республиканских органов власти, главы районных администраций, руководители крупнейших предприятий, представители общественных организаций и религиозных конфессий.

Как отметили в пресс-службе главы Башкирии, впервые на оглашение послания, по личному приглашению Хабирова прибудут и заслуженные общественники и труженники.

В прямом эфире послание врио главы Башкирии к Госсобранию-Курултаю покажут телеканалы БСТ и «Башкортостан 24», радиостанции «Спутник ФМ» и «Юлдаш». В интернете прямую трансляцию проведут bash.news и Youtube-канал БСТ. В социальной сети Вконтакте трансляцию проведет сообщество «Новости Республики Башкортостан и Уфы (БСТ)». Начало трансляции в 10:00.

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