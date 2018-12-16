2018-12-16T15:07:57+03:00
Общество

Житель Уфы вступился за уставших башкирских полицейских

Неизвестный уфимец проявил сочувствие к стражам правопорядка
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Необычный пост в социальных сетях разместил житель Уфы. Некто, пожелавший остаться неизвестным, обратился к начальству башкирских полицейских. Сам он, по всей видимости, житель одной из многочисленных многоэтажек. Каждое утро он замечает полицейский автомобиль у себя под окнами – сотрудники МВД отсыпаются после тяжелой смены.

- Уважаемые начальники полиции, дайте людям отдых, - заявил уфимец. Он также назвал госномер автомобиля, в котором отдыхают патрульные.

На фото, которое неизвестный выложил в соцсети видно лишь полицейскую машину с включенными фарами. Другие пользователи предположили, что сотрудники МВД вовсе не спят в машине, а ловят местных маргиналов и любителей злоупотребить спиртным.

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