Житель Уфы вступился за уставших башкирских стражей порядка
Необычный пост в социальных сетях разместил житель Уфы. Некто, пожелавший остаться неизвестным, обратился к начальству башкирских правоохранителей. Сам он, по всей видимости, житель одной из многочисленных многоэтажек. Каждое утро он замечает автомобиль стражей порядка у себя под окнами – сотрудники Росгвардии отсыпаются после тяжелой смены.
- Уважаемые начальники, дайте людям отдых, - заявил уфимец. Он также назвал госномер автомобиля, в котором отдыхают патрульные.
На фото, которое неизвестный выложил в соцсети, видно лишь ведомственную машину с включенными фарами. Другие пользователи предположили, что сотрудники Росгвардии вовсе не спят в машине, а ловят местных маргиналов и любителей злоупотребить спиртным.