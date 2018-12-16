16 Дек. 15:07 2018-12-17T06:13:57+03:00

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Необычный пост в социальных сетях разместил житель Уфы. Некто, пожелавший остаться неизвестным, обратился к начальству башкирских правоохранителей. Сам он, по всей видимости, житель одной из многочисленных многоэтажек. Каждое утро он замечает автомобиль стражей порядка у себя под окнами – сотрудники Росгвардии отсыпаются после тяжелой смены.

- Уважаемые начальники, дайте людям отдых, - заявил уфимец. Он также назвал госномер автомобиля, в котором отдыхают патрульные.

На фото, которое неизвестный выложил в соцсети, видно лишь ведомственную машину с включенными фарами. Другие пользователи предположили, что сотрудники Росгвардии вовсе не спят в машине, а ловят местных маргиналов и любителей злоупотребить спиртным.