И.о. министра здравоохранения Башкирии прокомментировал свое назначение

СЕГОДНЯ 13:04 2018-12-16T13:04:04+03:00

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Назначенный недавно на пост и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин прокомментировал свое назначение. На своей странице в социальной сети он процитировал писателя Марко Пьюзо.

- Мог бы я ещё месяц назад представить, что жизнь сделает такой крутой вираж? Решиться и уехать в другой город, отказаться от привычного уклада жизни, перевернуть все. Непросто, скажу я вам. Но как писал Марио Пьюзо, это «предложение, от которого невозможно отказаться», - подчеркнул новоиспеченный и.о. министра.

Также Максим Забели выразил готовность послужить на благо медицины Башкирии. Он планирует развивать проекты по доступной и качественной медицинской помощи на селе, продоложать проекты «Бережливая поликлиника» и «Бережливый стационар», а также сделать ставку на цифровые медицинские технологии.

-Вижу одну из важнейших целей своей миссии - быть открытым, выслушать и помочь на местах. Сделать все возможное для развития и улучшения работы поликлиник, больниц, научных медицинских центров. Повысить авторитет врача, престиж профессии, - заявил он.