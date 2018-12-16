В Стерлитамаке из-за розыгрыша автомобиля образовалась гигантская пробка
Сегодня, 16 декабря, в Стерлитамаке образовалась небывалая пробка. Жители города пришли на празднование деятилетнего юбилея торгового центра «Фабри» и перекрыли ближайшие дороги.
Главный приз, автомобиль «Ниссан Альмера», выиграла жительница Стерлитамака Оксана Денисова. Организаторы разыграли также денежные сертификаты, бытовую технику и другие призы. От желающих попытать свою удачу не было отбоя. Это создало автолюбителям проблемы.
- Да уж пробка была конкретная, обьежал по пром зоне. Причём по улице Техническая до улицы Бабушкина, так как Профсоюзная тоже стояла, - поделился своими впечатлениями в социальной сети местный житель.
Недовольство пробками выразили многие жители города. Присутствовавшие на мероприятии люди подчеркивали, что испытали проблемы с парковками.