В Башкирии отремонтируют все подъезды к 2024 году

СЕГОДНЯ 12:31 2018-12-16T12:31:43+03:00

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В минувшую субботу, 15 декабря, врио главы Башкирии посетил с рабочим визитом Кумертау. Там он встретился с местными жителями и сообщил, что в ближайшее время их жизнь значительно изменится.

В ходе разговора с Радием Хабировым жители многоэтажек в Кумертау постеовали на то, что в их дворах практически никогда не заделывают ямы на дорогах. В ответ руководитель региона расскзал о программе по ямочному ремонту дворов, которая стартует в ближайшее время.

Согласно программе муниципалитеты будут находить, фиксировать и заделывать ямы во дворах в течение трех – четырех дней. Также Хабиров напомнил, что в правительстве республики планируют отремонтировать за счет регионального бюджета все подъезды: поменять окна, покрасить стены, заменить лампы.