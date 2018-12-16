На дорогах Башкирии ожидается гололед и туман

16 Дек. 11:24 2018-12-16T11:24:59+03:00

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Сегодня, 16 декабря, по Башкирии ожидается ухудшение видимости на дорогах до 500 метров, слабый гололед, на отдельных участках гололедица. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями завтра, 17 декабря. Как отметили в МЧС по Башкирии, опасных погодных явлений в предстоящий понедельник не предвидится.

Тем не менее, водителям следует быть осторожнее – туман окутает дороги республики еще и вечером, а гололед никуда не денется. Ветер сохранится неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью составит -11,-16°, при прояснениях до -23°, днем -4,-9°.

В Башгидрометцентре представили прогноз погоды на предстоящие рабочие дни. В понедельник, 17 декабря и во вторник, 18 декабря, в некоторых районах республики выпадет снег. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью столбики термометров покажут в некоторых районах -19,-24, днем -5,-10.