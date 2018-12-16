2018-12-16T10:04:45+03:00
Происшествия

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело из-за гибели троих малолетних детей в пожаре

По предварительной информации они были дома одни
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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Минувшей ночью в селе Кандры, что в Туймазинском районе Башкирии загорелся дом из шпал. Около 3 часов ночи на место пожара прибыли сотрудники экстренных служб и принялись к тушеию. Около 5 часов утра, когда огонь был потушен и разобраны завалы, были обнаружены тела троих маленьких детей. По данным следкома по Башкирии, самому старшему ребенку было четыре года, самому младшему – два.

По данному фатку следком по Башкирии возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Сейчас в село выехала оперативная группа следователей и сотрудников МВД по Башкирии.

- По предварительным данным, в момент возгорания дома дети находились дома одни, без присмотра взрослых, - заявили в пресс-службе следкома по Башкирии.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов осмотрелди место рпоисшествия и опрашивают местных жителей. Расследование уголовного дела продолжается.

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