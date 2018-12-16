2018-12-16T11:08:34+03:00
Спорт

В Уфе открылись II Российско-Китайские зимние игры

Церемония открытия состоялась на «Уфа-Арене»
Павел КРАЙНОВ
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Фото: телеканал «Вся Уфа»Фото: телеканал «Вся Уфа»
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В минувшую субботу в Уфе состоялась церемония открытия II Российско-Китайских зимних игр. В башкирскую столицу съехались более 250 спортсменов из обеих стран. Они вышли на лед «Уфа-Арены» под ликование более чем 4 тысяч болельщиков.

Четырехдневный турнир по зимним видам спорта между сборными России и Китая пройдет лишь во второй раз. Два года назад игры принимал китайский Харбин. Тогда в медальном зачете одержала победу сборная России.

На церемонию открытия Российско-Китайских зимних игр прибыли почтеные гости: замминистра спорта России Сергей Косилов и заместитель руководителя Главного государственного управления по делам физической культуры и спорта КНР Ли Цзяньмин.

Спортсмены будут соревноваться в хоккее, шорт-треке, сноуборде, фигурном катании и лыжных гонках.

В правителтстве России полагают, что соревнования станут хорошей подготовкой к зимним Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в столице КНР Пекине.

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