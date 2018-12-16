2018-12-16T05:15:19+03:00
Происшествия

В Башкирии на пепелище пожара обнаружили тела трех маленьких детей

Самому старшему ребенку было всего четыре года
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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Страшная новость пришла сегодня, 16 декабря, из села Кандры, что в Туймазинском районе Башкирии. Ночью в одном из частных домов произошел сильный пожар – здание выгорело дотла. Работавшие на месте сотрудники пожарной охраны потушили пожар и разобрали завалы сегодня рано утром. Внутри они обнаружили тела троих детей: двух девочек трех и четырех лет и двухлетнего мальчика. Об этом сообщает собственный источник «Комсомолки» в экстренном ведомстве.

Сообщение о пожаре в Кандрах поступило на пульт диспетчера около 02:53 часов. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, на место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты в составе 5 единиц техники и 11 человек личного состава. Дом из шпальных конструкций площадью 80 квадратных метров тушили до 4 часов утра. Еще чуть больше часа продолжалась проливка здания и разбор завалов. Тогда-то пожарные и сделали ужасную находку.

Сейчас на месте пожара работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории и дознаватели ведомства, туда же прибыл начальник главного управления МЧС по Башкирии Марат Латыпов.

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