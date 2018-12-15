В Башкирии в страшном ДТП погибли четыре человека: среди них два ребенка возрастом два и три месяца
Около 20:00 по уфимскому времени в Дюртюлинском районе республики произошла дорожно-транспортная авария, которая унесла жизни сразу четырех человек. Самое ужасное, что среди жертв два малыша: одному было всего два месяца, второму – три.
Как сообщает ГИБДД Башкирии, трагедия произошла рядом с деревней Атсуярово. Друг с другом столкнулись ВАЗ-2111 и ВАЗ-2107.
Погибшие 30-летняя женщина, двое детей, 2-х и 3-х месяцев, были пассажирами «одиннадцатой». Также на месте скончался 49-летний водитель «семерки».
Известно, что в ближайшую больницу доставили еще троих пострадавших в этой аварии.
В настоящий момент на месте работают сотрудники ГИБДД, подробности происшествия уточняются.