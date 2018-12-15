2018-12-15T20:30:24+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе погибли четыре человека: среди них два младенца

Также среди погибших значатся 30-летняя женщина и 49-летний мужчина
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Около 20:00 по уфимскому времени в Дюртюлинском районе республики произошла дорожно-транспортная авария, которая унесла жизни сразу четырех человек. Самое ужасное, что среди жертв два малыша: одному было всего два месяца, второму – три.

Как сообщает ГИБДД Башкирии, трагедия произошла рядом с деревней Атсуярово. Друг с другом столкнулись ВАЗ-2111 и ВАЗ-2107.

Погибшие 30-летняя женщина, двое детей, 2-х и 3-х месяцев, были пассажирами «одиннадцатой». Также на месте скончался 49-летний водитель «семерки».

Известно, что в ближайшую больницу доставили еще троих пострадавших в этой аварии.

В настоящий момент на месте работают сотрудники ГИБДД, подробности происшествия уточняются.

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