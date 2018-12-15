В Башкирии на следующей неделе резко похолодает

СЕГОДНЯ 20:43 2018-12-15T21:17:43+03:00

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Относительно теплая погода в республике на следующей неделе сменится крепкими морозами. Как сообщают синоптики, в среду, 19 декабря, температура воздуха ночью упадет до -20 градусов. В последующие же дни мороз будет только усиливаться и достигнет отметки в -25 градусов.

При этом в дневное время будет лишь незначительно теплее – около -20 градусов. Таких низких температур в эту зиму еще не было. Чуть потеплеет в республике только к 24 декабря.

Морозы будут сопровождаться ясной погодой и практически полным отсутствием осадков. Ветер слабый – до 5 м/с. Атмосферное давление чуть повышенное, относительная влажность на уровне 80%.