2018-12-15T19:09:40+03:00
Общество

В Уфе у входа в пекарню засняли огромную крысу

Автор ролика остался обескуражен неожиданной встречей
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Поход в пекарню для жителя Уфы неожиданно обернулся неприятной встречей с большой крысой. Грызун бегал как раз у входа в заведение и, похоже, искал себе пропитание. Видео происшедшего опубликовал телеканал ГТРК «Башкортостан».

По словам автора ролика, пекарня находится на проспекте Октября. Также на кадрах можно заметить, что магазин расположен в подвале многоэтажки.

Осталось неизвестным, выбежала ли крыса из самой пекарни или оказалась на месте случайно. Увидев человека, грызун тут же умчался прочь.

В Уфе у входа в пекарню заметили огромную крысу.

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