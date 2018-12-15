В Уфе у входа в пекарню засняли огромную крысу
Автор ролика остался обескуражен неожиданной встречей
Фото: скриншот видео
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Поход в пекарню для жителя Уфы неожиданно обернулся неприятной встречей с большой крысой. Грызун бегал как раз у входа в заведение и, похоже, искал себе пропитание. Видео происшедшего опубликовал телеканал ГТРК «Башкортостан».
По словам автора ролика, пекарня находится на проспекте Октября. Также на кадрах можно заметить, что магазин расположен в подвале многоэтажки.
Осталось неизвестным, выбежала ли крыса из самой пекарни или оказалась на месте случайно. Увидев человека, грызун тут же умчался прочь.
В Уфе у входа в пекарню заметили огромную крысу.