В Башкирии пьяный водитель чуть не убил на дороге целую семью

СЕГОДНЯ 16:43 2018-12-15T16:54:41+03:00

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Вчера, 14 декабря, под Бирском произошла страшная авария. Проезжающие мимо автолюбители заметили в кювете искорёженные машины. Как позже стало известно, 37-летний водитель «Лады Гранта», будучи в алкогольном опьянении, буквально влетел в серебристый ВАЗ-2110, в котором ехала семья из четырех человек – муж, жена и двое маленьких детей.

После столкновения «десятка» получила значительные механические повреждения, ее чуть ли не разорвало напополам. Лишь по счастливому стечению обстоятельств всей семьей удалось выжить.

Фото: соцсети

Больше всего не повезло отцу семейства. Как рассказали очевидцы, ему зажало ноги, и, чтобы вытащить мужчину, спасателям пришлось вырезать салон автомобиля. У него открытые переломы.

Вся спасательная операция проходила на глазах маленьких детей и под их плач. По предварительным данным, оба мальчика и их мама значительных травм не получили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/682417" frameborder="0"></iframe> ДТП под Бирском 14 декабря.

В настоящий момент в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.