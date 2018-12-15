Валерий Меладзе заговорил по-башкирски

15 Дек. 17:45 2018-12-15T17:45:43+03:00

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В Башкирии с легкой руки председателя Совета директоров агентства «Башинформ» Ростислав Мурзагулова был запущен флешмоб в честь празднования Дня башкирского языка.

За короткое время сотни людей в своих социальных сетях выложили ролики, где они говорили на башкирском языке. Неожиданно среди участвующих нашелся известный певец Валерий Меладзе, который усердно и на башкирском поздравил всех жителей республики с праздником и пожелал им счастья.

Напомним, что также по всей республике в эти дни прошли праздничные мероприятия.