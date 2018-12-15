2018-12-15T17:45:43+03:00
Общество

Валерий Меладзе заговорил по-башкирски

Известный певец присоединился к флешмобу Дня башкирского языка [видео]
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В Башкирии с легкой руки председателя Совета директоров агентства «Башинформ» Ростислав Мурзагулова был запущен флешмоб в честь празднования Дня башкирского языка.

За короткое время сотни людей в своих социальных сетях выложили ролики, где они говорили на башкирском языке. Неожиданно среди участвующих нашелся известный певец Валерий Меладзе, который усердно и на башкирском поздравил всех жителей республики с праздником и пожелал им счастья.

Напомним, что также по всей республике в эти дни прошли праздничные мероприятия.

Меладзе заговорил на башкирском.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии в страшном ДТП погибли четыре человека: среди них два ребенка возрастом два и три месяца
В Уфе у входа в пекарню засняли огромную крысу
Радий Хабиров пообещал построить в Кумертау новый стадион
В Башкирии пьяный водитель чуть не убил на дороге целую семью
Башкирские полицейские задержали автомошенника, которые перепродавал чужие автомобили
В Башкирии прекращены поиски пропавшей матери двоих детей
Радий Хабиров вновь резко высказался о работе МФЦ в Башкирии
В Уфе мужчина организовал лабораторию по изготовлению наркотиков
Башгидромет сообщил о дефиците снега в республике
В Башкирии легковушка столкнулся с КамАЗом дорожников: погибла женщина
Роспотребнадзор предложил помощь уфимцам, пострадавшим от действий туроператора «Жемчужная река»
Начальник ветстанции в Башкирии заплатит полумиллионный штраф за взятку в 15 тысяч
Нашлась приемная семья, которая желает приютить 15-летнюю мать с полугодовалым ребенком из Уфы
В Башкирии грузовик съехал с дороги и влетел в жилой дом
В Башкирии ищут пропавшую 61-летнюю Наталью Севетникову
Уфимский «Конгресс-холл» стал «Конгресс-холлом Торатау»
Жительницы Уфы оказались в долгах после бесплатных косметических процедур
В Башкирии полицейские искали ноутбук, а нашли 149 кг насвая
Жителей Башкирии отправили в мороз косить траву под снегом к приезду Радия Хабирова
В Башкирии открыли третью ледовую переправу