Валерий Меладзе заговорил по-башкирски
Известный певец присоединился к флешмобу Дня башкирского языка [видео]
Фото: скриншот видео
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В Башкирии с легкой руки председателя Совета директоров агентства «Башинформ» Ростислав Мурзагулова был запущен флешмоб в честь празднования Дня башкирского языка.
За короткое время сотни людей в своих социальных сетях выложили ролики, где они говорили на башкирском языке. Неожиданно среди участвующих нашелся известный певец Валерий Меладзе, который усердно и на башкирском поздравил всех жителей республики с праздником и пожелал им счастья.
Напомним, что также по всей республике в эти дни прошли праздничные мероприятия.
Меладзе заговорил на башкирском.