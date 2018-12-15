2018-12-15T13:43:12+03:00
Общество

Радий Хабиров вновь резко высказался о работе МФЦ в Башкирии

Время ожидания в очереди по-прежнему остается очень высоким
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров считает ситуацию с МФЦ в Башкирии неприемлемой. В качестве примера руководитель региона привел офис в Ишимбае, где находился с рабочим визитом.

«Это проблема системная, результат не четко продуманного перехода от системы собесов к МФЦ, - говорит Хабиров. – За месяц в Ишимбае пришли уже 9 новых сотрудников. Все офисы перешли на шестидневную неделю, работают по 12 часов, с восьми до восьми. Обязательно доведем время ожидания до нормативного, странно даже обсуждать все это в наше время...».

По словам главы, среднее время ожидания сейчас составляет 52 минуты. Это лучше, чем было месяц назад (тогда стояли в очередях по 2-3 часа), но по-прежнему совершенно не то, что требуется.

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