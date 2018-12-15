2018-12-15T14:44:26+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски пропавшей матери двоих детей

31-летняя женщина вернулась домой, с ней все в порядке
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Нефтекамске прекратились поиски 31-летней матери двоих детей Ирины Билаловой. О своем возвращении женщина сообщила сама:

«Можете не обсуждать меня больше. Я дома».

Напомним, что Ирина Билалова пропала еще 8 декабря, когда возвращалась с сессии из города Сарапул. Она села в машину из приложения BlaBlaCar и должна была на ней доехать до Нефтекамска. Но с этого момента никто ее больше не видел.

Тут же забеспокоились родственники, которые обратились в полицию. Дома свою маму ждали двое маленьких детей – шести и десяти лет.

Где в течение недели находилась пропавшая, неизвестно.

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