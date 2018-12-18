2018-12-18T08:11:46+03:00
Общество

Мэр Уфы Мустафин проинспектировал проблемную поликлинику и сообщил, когда ее откроют

Открытие намечено на март 2019 года
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Мэр Уфы Ульфат Мустафин лично посетил строительство филиала детской поликлиники №2 по улице Габдуллы Амантая, 7/1. Муниципальный чиновник пообещал, что проблемный объект будет сдан в начале марта 2019 года. При этом это будет временным решением до постройки нового современного медицинского учреждения.

Напомним, что строительство сдвинулось с мертвой точки только после многочисленных жалоб уфимцев в социальных сетях. Стройка была законсервирована с 2014 года. При этом необходимое финансирование выделялось. В настоящий момент идет разбирательство с подрядчиком.

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