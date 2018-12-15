2018-12-15T15:46:44+03:00
Общество

Башкирские полицейские задержали автомошенника, которые перепродавал чужие автомобили

Поймать злоумышленника удалось в Сочи
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: пресс-служба МВД по БашкирииФото: пресс-служба МВД по Башкирии
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Сотрудникам Управления уголовного розыска МВД по Башкирии удалось задержать мошенника, который своими действиями нанес ущерб жителям республики на сумму около трех миллионов рублей.

Согласно материалам дела, с июня нынешнего года в полицию обратились несколько человек с похожими историями. Малознакомый человек брал у них в аренду автомобиль и затем исчезал. Все попытки хозяев автомобилей найти своего арендатора успехом не увенчались, и они были вынуждены обратиться к правоохранителям. По описаниям во всех историях фигурировал один и тот же человек.

С помощью свидетельских показаний полицейским удалось установить личность и место пребывания мошенника. 25-летний уроженец Кармаскалинского района скрывался в Сочи, а все автомобили к моменту задержания уже успел продать.

В настоящий момент устанавливаются покупатели, все автомобили в скором времени вернутся к законным собственникам. Полицейские также проверяют задержанного на причастность и к другим подобным преступлениям.

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