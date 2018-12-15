Башкирские полицейские задержали автомошенника, которые перепродавал чужие автомобили
Сотрудникам Управления уголовного розыска МВД по Башкирии удалось задержать мошенника, который своими действиями нанес ущерб жителям республики на сумму около трех миллионов рублей.
Согласно материалам дела, с июня нынешнего года в полицию обратились несколько человек с похожими историями. Малознакомый человек брал у них в аренду автомобиль и затем исчезал. Все попытки хозяев автомобилей найти своего арендатора успехом не увенчались, и они были вынуждены обратиться к правоохранителям. По описаниям во всех историях фигурировал один и тот же человек.
С помощью свидетельских показаний полицейским удалось установить личность и место пребывания мошенника. 25-летний уроженец Кармаскалинского района скрывался в Сочи, а все автомобили к моменту задержания уже успел продать.
В настоящий момент устанавливаются покупатели, все автомобили в скором времени вернутся к законным собственникам. Полицейские также проверяют задержанного на причастность и к другим подобным преступлениям.