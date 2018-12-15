2018-12-15T12:57:24+03:00
Происшествия

В Уфе мужчина организовал лабораторию по изготовлению наркотиков

Для своего бизнеса он снял в аренду частный дом
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: пресс-служба МВД БашкирииФото: пресс-служба МВД Башкирии
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Сотрудники МВД по Башкирии пресекли деятельность 46-летнего жителя Уфы, который организовал полноценное производство синтетических наркотиков. Сбывал свой продукт мужчина самостоятельно, используя бесконтактный способ передачи покупателю.

Размах деятельности задержанного по-настоящему поразил бывалых полицейских. В съемном доме в Советском районе нашли около двух килограммов запрещенного вещества, а также большое количество различных ингредиентов, посуды и приспособлений для приготовления наркотиков. Мужчина определенно следовал четкому плану и знал, что делает.

Злоумышленник задержан под стражу. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.

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