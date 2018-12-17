Бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова вызовут в суд

СЕГОДНЯ 13:43 2018-12-17T13:43:23+03:00

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Бывший сити-менеджер Уфы, а ныне сенатор от Башкирии Ирек Ялалов должен будет прибыть в суд и дать свидетельские показания по делу его первого заместителя Александра Филиппова, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что о вызове Ялалова в ближайшее время должен ходатайствовать гособвинитель. Помимо экс-мэра свои показания в деле дадут все заместители, работавшие вместе с Филипповым.

Напомним, что Филиппова и бывшего начальника управления капстроительства Уфы Марата Гареева обвиняют в ущербе на 1 млрд рублей в момент реализации федеральной программы «Жилище». Подсудимые свою вину не признают.