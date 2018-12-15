Три хоккеиста системы «Салавата Юлаева» прошли отбор в молодежную сборную России

СЕГОДНЯ 21:37 2018-12-15T21:37:18+03:00

В подмосковном Новогорске завершился первый этап подготовки к чемпионату мира

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Все меньше остается времени до старта молодежного чемпионата мира, который в нынешнем году пройдет в Канаде. Внимание к этому турниру даже большее, чем ко взрослому, так как на него съезжаются все будущие звезды мирового хоккея.

По итогам подготовительного сбора в Новогорске главный тренер сборной России Валерий Брагин включил в состав троих представителей системы «Салавата Юлаева». Вратарь Даниил Тарасов, защитник Марк Рубинчик и нападающий Павел Шэн отправятся в канадский Вернон, где команда продолжит подготовку.

Стоит отметить, что пока список не окончательный. Уже в Канаде к сборной присоединится несколько игроков, выступающих в североамериканских лигах. Таким образом, по итогам второго сбора будут отсеяно еще несколько хоккеистов.

Молодежный чемпионат мира по хоккею стартует 26 декабря.