2018-12-15T06:14:44+03:00
Общество

Нашлась приемная семья, которая желает приютить 15-летнюю мать с полугодовалым ребенком из Уфы

Решение остается за органами опеки
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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История с 15-летней Кристиной М. (имя изменено – прим. ред.) из Башкирии, похоже, близится к своему благополучному завершению. Напомним, школьница попала в тяжелейшую жизненную ситуацию и в настоящий момент вынуждена жить республиканском ресурсном центре «Семья» в Уфе.

Отец девушки умер, а мама часто выпивала, за что была лишена родительских прав. В 14 лет Кристина влюбилась и забеременела. Несмотря на все требования парня сделать аборт, она решила сохранить ребенка. В итоге от Кристины отказались все, и она вынуждена попросту спасаться. Такое положение дел вынудило ее написать пост в социальных сетях с криком о помощи. Если не найдется новая семья, то и ее, и ребенка отправят в детский дом, где их тут же разлучат.

Помочь девушке вызвались многие общественники и СМИ Башкирии. В итоге, результат превысил все возможные ожидания.

«Уже несколько дней телефон буквально разрывается от звонков, - рассказывает общественница, которая поддерживает Кристину. – И это не только Башкирия, откликнулись практически со всех регионов России, и даже с самых дальних городов».

Свое будущее молодая мама с ребенком выбирает только сама. В настоящий момент оптимальным вариантом выглядит семья Рамазановых из Архангельского района республики, которая уже сумела воспитать двоих своих и 15 приемных детей.

Сейчас органы опеки в спокойном режиме занимаются вопросами дальнейшей жизни Кристины и ее маленького ребенка. Так как откликнувшихся много, то все может решиться в ближайшее время, и девушка обретет свою новую семью. Разлучат ее с ребенком никто не намерен.

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