2018-12-14T19:09:41+03:00
Общество

Жительницы Уфы оказались в долгах после бесплатных косметических процедур

Уфимки уверены - их обманули
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Скриншот из видеоСкриншот из видео
Изменить размер текста:

Несколько женщин возмущены работой одного из салонов красоты. По их мнению, сотрудники центра обманули их. Как рассказала каналу «Вся Уфа» одна из пострадавших – пенсионерка Валентина С., ей позвонили по телефону и посулили бесплатные косметические процедуры. В салоне женщина подписала несколько бумаг и сама не заметила, как оформила кредит на 95 тысяч рублей под проценты.

- Меня завели в кабинет, быстро-быстро дали бумажки, два договора: договор с банком, договор с компанией, все это мне быстро на подпись подсунули, - говорит пожилая уфимка.

Журналисты попытались узнать больше о ситуации в самом салоне на улице Комсомольской, но управляющий разъяснять ничего не стал. В юридическом отделе, где можно было бы расторгнуть договор, вовсе никого не оказалось.

Правозащитники уверены, что организация нарушает закон. Работники салона специально выбирают в качестве потенциальных клиентов женщин старше 40 лет, соблазняя их омолаживающими процедурами, за которые придется дорого заплатить. Чтобы не пополнить число обманутых женщин, юристы советуют внимательно читать то, что собираетесь подписать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух молодых уфимцев подозревают в жестоком убийстве пожилого мужчины
Радий Хабиров создаст структуру, контролирующую правила парковки
Уфимских детей спасли от нашествия птиц
В Башкирии разыскивают 17-летнюю Илюзу Баишеву
В Башкирии нашли 18 «ничейных» мигрантов
Будущее телевидения уже наступило
В Башкирии столкнулись «Renault» и пассажирский автобус, есть погибший
Стало известно, из-за чего мог случиться пожар, в котором погибли трое детей в Кандрах
У матери шестерых детей из Уфы хотят отнять детей из-за отсутствия документов
В Стерлитамаке на улице нашли гранату
Бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова вызовут в суд
Радий Хабиров представил двух новых министров
В Башкирии столкнулись ВАЗ 2114 и УАЗ пострадали пять человек
Уфимский биатлонист Антон Бабиков все-таки поедет на следующий этап Кубка мира
В Башкирии ограбили десантника, пережившего обрушение казармы в Омске
Радий Хабиров о застройщиках: Работайте с теми, кто не в тюрьме сидит
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
В правительстве Башкирии рассказали, кому положены льготы и субсидии на вывоз мусора
В Башкирии в следующем году на ремонт подъездов потратят 1 млрд рублей
«Девочки застыли, обнявшись в кресле»: подробности пожара в Башкирии, в котором погибли три ребенка
Стало известно, сколько жители Башкирии будут платить за вывоз мусора
Радий Хабиров: На дорогах республики идет война
Радий Хабиров попросил чиновников рассказывать правду о смоге в Сибае
Радий Хабиров побывал в родной деревне
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В Башкирии 63-летний мужчина погиб под колесами МАЗа
В Башкирии пропала 39-летняя Галина Рахматуллина
В Башкирии иномарка четыре раза перевернулась после неудачного обгона