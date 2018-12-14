2018-12-14T19:09:41+03:00
Общество

Жительницы Уфы оказались в долгах после бесплатных косметических процедур

Уфимки уверены - их обманули
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Несколько женщин возмущены работой одного из салонов красоты. По их мнению, сотрудники центра обманули их. Как рассказала каналу «Вся Уфа» одна из пострадавших – пенсионерка Валентина С., ей позвонили по телефону и посулили бесплатные косметические процедуры. В салоне женщина подписала несколько бумаг и сама не заметила, как оформила кредит на 95 тысяч рублей под проценты.

- Меня завели в кабинет, быстро-быстро дали бумажки, два договора: договор с банком, договор с компанией, все это мне быстро на подпись подсунули, - говорит пожилая уфимка.

Журналисты попытались узнать больше о ситуации в самом салоне на улице Комсомольской, но управляющий разъяснять ничего не стал. В юридическом отделе, где можно было бы расторгнуть договор, вовсе никого не оказалось.

Правозащитники уверены, что организация нарушает закон. Работники салона специально выбирают в качестве потенциальных клиентов женщин старше 40 лет, соблазняя их омолаживающими процедурами, за которые придется дорого заплатить. Чтобы не пополнить число обманутых женщин, юристы советуют внимательно читать то, что собираетесь подписать.

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