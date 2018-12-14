В Башкирии полицейские искали ноутбук, а нашли 149 кг насвая

СЕГОДНЯ 18:36 2018-12-14T18:36:57+03:00

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В полицию Нефтекамска обратился местный житель. Он рассказал, что ночью неизвестные украли у него из машины ноутбук. По словам очевидцев, злоумышленники передвигались на темной машине. Полиция, следуя ориентировке, остановила для проверки Chevrolet Aveo. Ноутбук в салоне не нашли, зато обнаружили мешки с насваем. Вес находки составил 149 тысяч рублей.

Как сообщает портал Ufacitynews.ru, вещество изъяли и отправили на экспертизу. После насвай уничтожат, а его владельцев накажут.