2018-12-14T18:36:57+03:00
Общество

В Башкирии полицейские искали ноутбук, а нашли 149 кг насвая

Владельцев ждет наказание
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В полицию Нефтекамска обратился местный житель. Он рассказал, что ночью неизвестные украли у него из машины ноутбук. По словам очевидцев, злоумышленники передвигались на темной машине. Полиция, следуя ориентировке, остановила для проверки Chevrolet Aveo. Ноутбук в салоне не нашли, зато обнаружили мешки с насваем. Вес находки составил 149 тысяч рублей.

Как сообщает портал Ufacitynews.ru, вещество изъяли и отправили на экспертизу. После насвай уничтожат, а его владельцев накажут.

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