В Башкирии грузовик съехал с дороги и влетел в жилой дом
Сегодня днем в Кармаскалах произошел дорожный инцидент с участием КамАЗа. На перекрестке улиц Худайбердина и Рафикова грузовик съехал с дороги, снес забор и протаранил жилой дом. Водитель «Камаза», вероятно, потерял управление.
Фотографии и видео с места ДТП разлетелись по социальным сетям. На кадрах видно, что кабина грузовика практически смяла одну из стен частного дома. Постройка покосилась от удара.
На месте аварии работают экстренные службы: пожарные, полиция и медики. О состоянии водителя и жильцов дома пока ничего не известно. Обстоятельства случившегося выясняются.
"Камаз" протаранил жилой дом в Башкирии.Анастасия КУЗНЕЦОВА