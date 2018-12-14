В Башкирии грузовик съехал с дороги и влетел в жилой дом

14 Дек. 20:39 2018-12-14T20:39:25+03:00

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Сегодня днем в Кармаскалах произошел дорожный инцидент с участием КамАЗа. На перекрестке улиц Худайбердина и Рафикова грузовик съехал с дороги, снес забор и протаранил жилой дом. Водитель «Камаза», вероятно, потерял управление.

Фотографии и видео с места ДТП разлетелись по социальным сетям. На кадрах видно, что кабина грузовика практически смяла одну из стен частного дома. Постройка покосилась от удара.

На месте аварии работают экстренные службы: пожарные, полиция и медики. О состоянии водителя и жильцов дома пока ничего не известно. Обстоятельства случившегося выясняются.