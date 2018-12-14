2018-12-14T17:23:59+03:00
Общество

В Башкирии чиновник упал в обморок во время задержания за крупную взятку

Мужчине стало плохо, когда в кабинет нагрянула полиция [видео]
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Начальник «Белорецкого лесничества», нажившийся на незаконной вырубке леса, упал в обморок во время задержания. На видеозаписи видно, что 38-летнему чиновнику плохо, он еле сидит за столом. В какой-то момент мужчина и вовсе чуть не упал со стула, его успели подхватить. Сотрудники правоохранительных органов даже хотели вызвать фельдшера, но чиновник пришел в себя.

Напомним, что по версии следствия, в 2015 году он нашел людей с низким доходом и за деньги заключил с ними договоры купли-продажи древесины. На деле права на вырубку леса достались третьим лицам, которые заплатили чиновнику 590 тысяч рублей.

Действия мужчины нанесли лесному фонду ущерб на почти 14,5 млн. рублей.

Видео: ГТРК "Башкортостан"

Глава лесничества в Башкирии упал в обморок во время задержания.Анастасия КУЗНЕЦОВА

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