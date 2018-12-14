В Башкирии чиновник упал в обморок во время задержания за крупную взятку

14 Дек. 17:23 2018-12-14T17:23:59+03:00

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Начальник «Белорецкого лесничества», нажившийся на незаконной вырубке леса, упал в обморок во время задержания. На видеозаписи видно, что 38-летнему чиновнику плохо, он еле сидит за столом. В какой-то момент мужчина и вовсе чуть не упал со стула, его успели подхватить. Сотрудники правоохранительных органов даже хотели вызвать фельдшера, но чиновник пришел в себя.

Напомним, что по версии следствия, в 2015 году он нашел людей с низким доходом и за деньги заключил с ними договоры купли-продажи древесины. На деле права на вырубку леса достались третьим лицам, которые заплатили чиновнику 590 тысяч рублей.

Действия мужчины нанесли лесному фонду ущерб на почти 14,5 млн. рублей.

Видео: ГТРК "Башкортостан"