Радий Хабиров пообещал построить новый роддом в Ишимбае

СЕГОДНЯ 17:16 2018-12-14T17:16:22+03:00

Старый уже никуда не годится

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В Ишимбае появится новый родильный дом. Об этом врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил на встрече с молодыми мамами и медиками.

Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, старый роддом 1951-го года постройки весь обветшал и уже не отвечает современным требованиям. Ремонт в нем проводился нерегулярно.

Глава региона пообещал не позднее лета начать строительство нового медучреждения. Работы займут два-три года. В новом роддоме смогут оказать помощь всем роженицам, независимо от сложности случая.