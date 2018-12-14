Радий Хабиров пообещал построить новый роддом в Ишимбае
Старый уже никуда не годится
Фото: БСТ
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В Ишимбае появится новый родильный дом. Об этом врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил на встрече с молодыми мамами и медиками.
Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, старый роддом 1951-го года постройки весь обветшал и уже не отвечает современным требованиям. Ремонт в нем проводился нерегулярно.
Глава региона пообещал не позднее лета начать строительство нового медучреждения. Работы займут два-три года. В новом роддоме смогут оказать помощь всем роженицам, независимо от сложности случая.