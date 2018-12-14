Гульназ Шафикова стала ректором Института развития образования РБ

14 Дек. 16:09 2018-12-14T16:09:20+03:00

Сегодня ее представили коллективу ИРО

Изменить размер текста: A A

Экс-министр образования Башкирии Гульназ Шафикова получила новую должность. Отныне она является исполняющей обязанности ректора Института развития образования Башкирии.

Сегодня, 14 декабря, в этом качестве ее представил коллективу института врио министра образования Айбулат Хажин.

Шафикова в приветственном слове пояснила, что девизом работы ИРО под ее началом должен стать лозунг «С нами – качество образования».

Напомним, Гульназ Шафикова возглавляла Минобразования республики три года и лишь в начале декабря оставила пост министра.