Гульназ Шафикова стала ректором Института развития образования РБ
Сегодня ее представили коллективу ИРО
Фото: ИРО РБ
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Экс-министр образования Башкирии Гульназ Шафикова получила новую должность. Отныне она является исполняющей обязанности ректора Института развития образования Башкирии.
Сегодня, 14 декабря, в этом качестве ее представил коллективу института врио министра образования Айбулат Хажин.
Шафикова в приветственном слове пояснила, что девизом работы ИРО под ее началом должен стать лозунг «С нами – качество образования».
Напомним, Гульназ Шафикова возглавляла Минобразования республики три года и лишь в начале декабря оставила пост министра.