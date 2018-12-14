2018-12-14T17:50:35+03:00
Общество

В Башкирии открыли третью ледовую переправу

Она заработала в деревне Староянзигитово
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГУ МЧС по БашкирииФото: ГУ МЧС по Башкирии
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В Краснокамском районе Башкирии открыли очередную ледовую переправу. Она расположена на реке Белой в деревне Староянзигитово. Проехать по ней могут машины, вес которых не превышает двух тонн. В МЧС по Башкирии уточнили, что переправа однополосная, всего 110 метров в ширину и 800 метров в длину. Водителям разрешено ездить по льду на скорости не больше 20 километров в час.

Это третья по счету переправа, запущенная в Башкирии этой зимой. Своей очереди ждет последняя – на реке Кама в селе Никола-Березовка. Ее обещают запустить в скором времени.

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