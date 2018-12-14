Жителей Башкирии отправили в мороз косить траву под снегом к приезду Радия Хабирова

14 Дек. 18:32 2018-12-14T18:51:26+03:00

Сугробы не стали оправданием для уклонения от работы

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Необычную картину засняла на видео жительница села Аскино. По заснеженному берегу водоема ходит человек, вооруженный триммером, и косит траву. Рядом женщина с метлой собирает остатки пожухлой растительности, портящей пейзаж. Ролик был опубликован в социальных сетях и сейчас собирает просмотры.

Автор видео говорит, что делается это по случаю скорого визита в село главы Башкирии Радия Хабирова.

- Вот такими мы, работники культуры, занимаемся делами, - со смехом заключает женщина.

Местные жители абсурдность ситуации тоже оценили.

- Снег не очень белый, нужно подкрасить, - советуют пользователи.