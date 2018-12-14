2018-12-14T16:53:31+03:00
Общество

Житель Уфы дважды менял имена, чтобы не платить по кредитам

Он накопил более 1,6 млн рублей долгов
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Необычного должника задержали приставы в Башкирии. 36-летний уфимец накопил долгов на 1,6 миллиона рублей, но ловко уходил от выплат, меняя имена.

Как рассказали в УФССП по республике, первоначально мужчину звали Фанис Б. Он развелся с супругой и по решению суда должен был выплачивать алименты сыну и дочери, однако этого не делал. Год спустя его жена обратилась к приставам и выяснилось, что у экс-супруга и без алиментов есть долги на 530 тысяч рублей.

Мужчину стали искать, но четыре года поиски не давали результатов. Лишь в 2017 году, когда его объявили в розыск, вскрылось, что он уже дважды успел поменять фамилию, имя и отчество. Став Айдаром А., он набрал еще кредитов, задолжав банкам 436 тысяч рублей.

В конце концов задержали его уже как Марселя А., когда он снова наведался в паспортный стол. К этому моменту его долг по алиментам достиг 690 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к аресту на 10 дней, запретил ему выезжать из страны и управлять автомобилем. Если он не начнет погашать долги, то ему грозит уголовная ответственность. Мужчиной уже заинтересовались сотрудники МВД по г.Стерлитамак, уточнили приставы.

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