На выходных в Башкирии ожидаются снег и гололед – синоптики

14 Дек. 15:01 2018-12-14T15:01:42+03:00

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Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какой погоды ждать жителям Башкирии на ближайших выходных, 15 и 16 декабря.

Уик-энд на этой неделе выдастся прохладным. В субботу днем столбик термометра покажет -4,-9 градусов, а воскресенье -5,-10 градусов. Ночи будут более морозными, в отдельных районах температура упадет до -19,-22 градусов.

На протяжении обоих дней будет падать небольшой снег, но по югу республики завтра прогнозируют умеренный снегопад. Возможен слабый гололед на дорогах, зато ветер не доставит неудобств. Он также будет умеренным.