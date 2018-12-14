2018-12-14T15:01:42+03:00
Общество

На выходных в Башкирии ожидаются снег и гололед – синоптики

Экстремальных температур не предвидится
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какой погоды ждать жителям Башкирии на ближайших выходных, 15 и 16 декабря.

Уик-энд на этой неделе выдастся прохладным. В субботу днем столбик термометра покажет -4,-9 градусов, а воскресенье -5,-10 градусов. Ночи будут более морозными, в отдельных районах температура упадет до -19,-22 градусов.

На протяжении обоих дней будет падать небольшой снег, но по югу республики завтра прогнозируют умеренный снегопад. Возможен слабый гололед на дорогах, зато ветер не доставит неудобств. Он также будет умеренным.

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