Возле Нагаево под Уфой не будут размещать кладбище

СЕГОДНЯ 13:50 2018-12-14T13:50:59+03:00

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Муниципалитет Уфы отказался от проекта кладбища близ Нагаево. Под захоронения, напомним, хотели отдать территорию между трассой М-5, железнодорожными путями и дорогой в сторону поселка. Уже были контракты на разработку проекта, но в последний момент власти отказались от этой идеи. Причиной стало недовольство жителей Жилино, Зинино и Нагаево.

Ранее людей поддержала и прокуратура. Ведомство заявило, что эта территория не подходит для погостов по закону, но в администрации заверяют - все соответствует нормам, но раз жители против, значит, придется искать другие места.

На совещании с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным были озвучены новые пути решения проблемы с нехваткой мест на кладбищах. Так, предложено вынести границы зеленой зоны участка на территории «Южного» кладбища. Это позволит на четыре года обеспечить юг города местами для захоронений, правда, проект еще предстоит согласовать. Пока же места предоставит местное сельское кладбище.

На севере под захоронения хотят отдать участки в районе промзоны.

- Новое городское кладбище планируется сформировать на землях Уфимской агломерации, прилегающих на территориях городского округа за счет земельных участков, находящихся в федеральной собственности, - пояснили в мэрии.