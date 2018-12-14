2018-12-14T12:14:14+03:00
Общество

Пары из Башкирии смогут планировать регистрацию брака на год вперед

Новый законопроект предложили депутаты Курултая
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Депутаты Госсобрания Башкирии хотят изменить порядок заключения браков в регионе. Сейчас пары ограничены в выборе даты торжества: свадьбу играют спустя месяц с момента подачи заявления. Депутаты же предлагают расширить этот срок до года, чтобы молодожены могли назначить праздник на любую удобную дату, подавая заявление.

По мнению спикера Курултая Константина Толкачева, это упростить жизнь и ЗАГСам, и самим новобрачным.

Законопроект будет рассматриваться на ближайшем пленарном заседании парламента Башкирии.

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