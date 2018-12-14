Пары из Башкирии смогут планировать регистрацию брака на год вперед

14 Дек. 12:14 2018-12-14T12:14:14+03:00

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Депутаты Госсобрания Башкирии хотят изменить порядок заключения браков в регионе. Сейчас пары ограничены в выборе даты торжества: свадьбу играют спустя месяц с момента подачи заявления. Депутаты же предлагают расширить этот срок до года, чтобы молодожены могли назначить праздник на любую удобную дату, подавая заявление.

По мнению спикера Курултая Константина Толкачева, это упростить жизнь и ЗАГСам, и самим новобрачным.

Законопроект будет рассматриваться на ближайшем пленарном заседании парламента Башкирии.